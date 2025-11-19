Die neuen vier- und sechsteiligen Züge vom Typ Flirt sollen ab 2030 in den Niederlanden fahren, wie Stadler in einem Communiqué vom Mittwoch bekannt gab. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt. Das Engineering macht Stadler in seinem Standort in Prag. Gefertigt werden die Fahrzeuge vollständig im Werk im polnischen Siedlce.