Die Fahrzeuge sollen auf den Vechtdallijnen in den Provinzen Overijssel und Drenthe eingesetzt werden und ergänzen die bestehende Flotte von Arriva in den Niederlanden. Für Arriva stehen den Angaben nach bereits 165 Fahrzeug von Stadler im Einsatz. Alleine von 2016 bis 2024 produzierte Stadler 34 FLIRT-Züge für den Betrieb von Arriva in der Region Limburg.