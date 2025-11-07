Hohe Zuverlässigkeit

Die Doppelstock-Züge von Stadler, die seit 2012 auf Zürcher S-Bahnnetz eingesetzt würden, zählten mit einer Verfügbarkeit von 99 Prozent zu den zuverlässigsten Zügen der SBB. «Dass wir trotz unseren im täglichen Einsatz der SBB bewährten und beliebten Fahrzeugen die SBB nicht mit der neuesten Technologie beliefern dürfen, ist für Stadler und unsere rund 6000 Mitarbeitenden in der Schweiz eine grosse Enttäuschung», erklärte Konzernchef Markus Bernsteiner.