Um das wachsende Fahrgastaufkommen zu bewältigen investieren der Bund, der Kanton Zürich und die SZU in den nächsten Jahren rund 800 Millionen Franken in die Infrastruktur der SZU und in neues Rollmaterial. Die modernisierten Anlagen sollen die Pünktlichkeit des Bahnbetriebs erhöhen. Zudem soll dadurch künftig in der Hauptverkehrszeit ein 7,5-Minuten-Takt für Teilstrecken der Bahnlinien der S4 und S10 realisiert werden.