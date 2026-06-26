Die PCS Holding, die Beteiligungsgesellschaft Spuhlers, übernimmt von Agrana ein rund 50 Hektaren grosses Industrieareal in Leopoldsdorf im Marchfeld. Auf einem Teil des Geländes betreibt Stadler bereits seit März 2026 eine neue Werkhalle für die Inbetriebsetzung, Zulassung und den Service von Schienenfahrzeugen, wie die österreichische Holdinggesellschaft am Freitag mitteilte. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.