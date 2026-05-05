«Ich erwarte für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von deutlich über 5 Milliarden Franken sowie eine weitere Verbesserung der EBIT-Marge auf über 5 Prozent», so Peter Spuhler. Zudem hiessen die Aktionäre des Zugherstellers an der Versammlung in der Swiss Life-Arena in Zürich alle Anträge des Verwaltungsrats gut, wie Stadler Rail am Abend in einem Communiqué mitteilte.