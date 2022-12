Die Aktien des Zugbauers steigen am Mittwoch im frühen Handel bis 2,7 Prozent auf 33,72 Franken. Das ist der höchste Stand seit dem 15. Dezember. Bereits am gestrigen Dienstag schlossen die Aktien mit einem Plus von 2,88 Prozent. Die Jahresperformance 2022 liegt aber bei einem Minus von rund 20 Prozent.