Mögliche Dividendenkürzung dämpft Erwartungen

Stadler Rail publizierte am 14. November eine Gewinnwarnung, die den Titel an diesem Tag um mehr als zehn Prozent einbrechen liess. Die Überschwemmungen im spanischen Valencia, aber auch die Unwetter im Schweizer Kanton Wallis sowie in Niederösterreich veranlassten die Firma, die Prognose zu streichen.