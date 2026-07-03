Im November hatte der Konzern noch von rund 200 zusätzlichen Stellen gesprochen. Derzeit seien 750 Angestellte im Werk in Salt Lake City beschäftigt, sagte eine Stadler-Sprecherin nun auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Mit den 300 zusätzlichen Stellen würde der Personalbestand auf über 1000 Mitarbeiter steigen. Im November war noch von rund 800 Mitarbeitern die Rede gewesen.