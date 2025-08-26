Die US-Zölle sowohl für Importe aus der Schweiz als auch der EU treffen Stadler nicht in vollem Ausmass. Bereits seit 2016 muss Stadler in den USA den Buy-America-Act erfüllen. Dieser sieht aktuell vor, dass mindestens 70 Prozent des Wertschöpfungsanteils nachweislich in den USA erbracht werden. Aktuell erbringt Stadler Nordamerika zwischen 70 und 80 Prozent der Wertschöpfung in den USA.