Koleje Mazowieckie ist ein langjähriger Kunde von Stadler. Aktuell hat das Unternehmen 71 Flirt-Züge in Betrieb, was rund 21 Prozent der Flotte ausmacht. Die neuen Züge sollen auf verschiedenen Nahverkehrsstrecken in der Woiwodschaft Masowien rund um die Hauptstadtregion Warschau eingesetzt werden.