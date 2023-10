Erst vor wenigen Tagen war aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgegangen, dass sich bei Stadler Rail ein nicht namentlich bekanntes Mitglied der Geschäftsleitung von Aktien im Gegenwert von rund 720'000 Franken getrennt hat. Es ist der grösste Titelverkauf seit Ende April. Damals versilberte ein Verwaltungsrat des Zugbauers Aktien in Millionenhöhe. Grössere Titelverkäufe hätten immer einen etwas faden Nachgeschmack, heisst es jeweils in Börsenkreisen.