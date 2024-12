Seither gewinne Stadler nun regelmässig neue Aufträge in den USA und die Ländergesellschaft sei in den letzten Jahren stark gewachsen, heisst es weiter. Mit der Ausgliederung des US-Geschäfts in eine eigenständige Division will das Management laut den Angaben die gute Geschäftsentwicklung stärken und «die Wichtigkeit des Marktes» betonen. Mit Martin Ritter werde die Division von einer erfahrenen Führungsperson geleitet.