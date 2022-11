Heute sind bereits 81 Flirt-Züge in Finnland unterwegs, weitere sind in Nordeuropa laut den Angaben auch in Schweden, Norwegen und Estland im Einsatz. Auch die neuen Flirt werden nun speziell für das nordische Klima in Finnland angepasst, wie Stadler weiter schreibt. Dazu gehören grosse Schneepflüge, eine effiziente Klimatechnik inklusive Fussbodenheizung in den Einstiegsbereichen sowie spezielle Isolierung und gut abgedichtete Maschinenräume zum Schutz der Antriebstechnik.