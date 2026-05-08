Stadler Rail hat von den Bahngesellschaften Iarnrod Éireann und Translink Northern Ireland Railways einen Auftrag über acht Flirt-Züge erhalten. Die Fahrzeuge sollen ab 2030 die Strecke zwischen Dublin und Belfast bedienen und werden mit einem 15-jährigen Wartungsvertrag geliefert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.