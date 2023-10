Eine Partnerschaft zwischen Stadler und der San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) mache die Entwicklung des ersten wasserstoffbetriebenen Zuges in Nordamerika möglich. Der neue Wasserstoffzug von Stadler wurde den Angaben zufolge sowohl in der Schweiz als auch in den USA ausgiebig getestet und hat dabei seine aussergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt.