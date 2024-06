Stadler beschäftigt in Ungarn rund 800 Mitarbeitende und hat an die dortigen Bahngesellschaften bisher 195 Fahrzeuge geliefert. Der Schweizer Hersteller baue seine Aktivitäten kontinuierlich aus. Dank einer Investition am Standort Szolnok werde die dortige Produktionskapazität um fast 20 Prozent steigen, künftig sollen dort zudem auch Doppelstockwagen produziert werden.