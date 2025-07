Die Strassenbahnen seien für das neue öffentliche Nahverkehrssystem TramCamp in der Region Camp de Tarragona bestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Fahrzeuge werden auf der Strecke Cambrils-Salou-Vila-Seca verkehren. Damit sollen wichtige städtische und touristische Zentren miteinander verbunden, das Angebot im öffentlichen Nahverkehr verbessert und die Emissionen reduziert werden. Die Strassenbahnen werden am Stadler-Standort in Albuixech (Valencia) entwickelt und hergestellt.