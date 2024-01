Die Züge sollen voraussichtlich ab 2026 zum Einsatz kommen, wie der Ostschweizer Eisenbahnbauer am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Zunächst hatte FdC sechs Züge bestellt, nun kommen drei weitere hinzu. Diese werden alle am Hauptsitz von Stadler in Bussnang TG gebaut. Finanzielle Angaben zur Grösse des Vertrags machte der Konzern nicht.