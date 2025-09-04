Wer nun verkauft und wer gekauft hat, ist nicht ohne Weiteres bestimmbar, da die Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation lediglich Funktionen und keine Namen öffentlich macht. Auf Anfrage von cash.ch teilt die Kommunikationsstelle von Stadler Rail mit: «Die Transaktion hat von einem Verwaltungsratsmitglied an den Verwaltungsratspräsidenten Peter Spuhler stattgefunden.» Sprich: Peter Spuhler ist der Käufer. Zum Verkäufer wurden keine genaueren Angaben gemacht. Einzig zum Zweck der Veräusserung hat sich das Unternehmen geäussert: «Die Transaktion erfolgte im Zusammenhang mit der Finanzierung eines privaten Projekts.»