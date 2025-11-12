Das Leasing-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg bestellt beim Ostschweizer Zugbauer bis zu 200 Hybridlokomotiven des Typs EURO9000.
Gebaut werden die Lokomotiven im spanischen Valencia, teilte Stadler am Mittwoch mit. Das Unternehmen spricht in dem Communiqué von einem «Grossauftrag», nennt jedoch keinen Auftragswert.
Besagte Lokomotive mit Hybridantrieb kann laut Stadler für den grenzüberschreitenden Betrieb zwischen Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und Italien eingesetzt werden. Die ersten Fahrzeuge würden voraussichtlich 2029 an den Erstkunden Hamburger Rail Service (HRS) ausgeliefert.
Die Analysten der UBS schätzten den gesamten Umfang des Nexrail-Auftrags in einem Kommentar vom Mittwochabend auf bis zu rund 1 Milliarde Euro. Allerdings werde die erste Auslieferung an die Hamburg Rail Service «deutlich kleiner» sein, heisst es.
Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass ein Auftrag der SBB für Doppelstockzüge mit einem Auftragsvolumen von rund 2 Milliarden Franken an die deutsche Siemens vergeben wurde und nicht an Stadler Rail. Der Schweizer Zugbauer will nun laut Medienberichten einen Rekurs prüfen.
