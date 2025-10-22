Das System soll die rund 11 Kilometer lange Zahnradbahnlinie samt acht Bahnhöfen und künftigem Depot modernisieren, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Die Strecke führt von Montreux am Ufer des Genfersees auf den 2042 Meter hohen Gipfel Rochers-de-Naye und überwindet dabei mehr als 1600 Höhenmeter.