Zudem gebe es eine Option für bis zu 100 weitere Züge, teilten die beiden Bahnhersteller, die sich in einem Konsortium zusammengeschlossen haben, am Freitag in einem Communiqué mit. Welchen Anteil von den rund 3 Milliarden Euro Stadler erhält, wollte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht sagen: «Darüber habe man mit Siemens Stillschweigen vereinbart.»