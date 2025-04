Der Vertrag hat einen Wert von rund 100 Millionen Euro, wie der Zugbauer am Mittwoch mitteilte. Die ersten beiden Fahrzeuge sollen Ende 2026 bzw. 2027 in Betrieb gehen, zwei weitere sind optional bestellbar. Damit würde sich die Zahl der von Stadler gelieferten Kiss-Züge in der Slowakei auf acht verdoppeln.