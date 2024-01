Steeltec befinde sich in einer wirtschaftlichen Notlage, teilte die Stadt mit. Das Unternehmen habe eine hohe wirtschaftliche und energiepolitische Bedeutung. Im Kanton Luzern seien mehr als 700 Arbeitsplätze in Gefahr, 60 davon in der Stadt. Weltweit wären es über 10'000 Arbeitsplätze.