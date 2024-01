Immobilienkrise belastet

Auf der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt lastet weiter eine Immobilienkrise. Zudem sind viele Regionalregierungen, die lange Zeit viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur pumpten, mittlerweile hoch verschuldet. Zugleich kommt der private Konsum bei seit Monaten sinkenden Preisen nicht in Schwung. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass das Milliardenvolk 2023 bereits das zweite Jahr in Folge schrumpfte. Das bedeutet weniger Arbeitskräfte und Konsumenten, was das Wachstumspotenzial des weltweit nunmehr nur noch zweitbevölkerungsreichsten Landes nach Indien tendenziell schmälert. Für 2024 sehen Experten auch wegen Gegenwinds für die Exporteure nur verhaltene Wachstumsperspektiven.