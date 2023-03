CS bleibt Thema

Finanzvorsteher Daniel Leupi sprach auch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS an. Die Banken seien die Branche, die klar am meisten Steuern zahlt in der Stadt Zürich. Die Stadt sei aber so gut aufgestellt, dass auch mögliche Ausfälle in den nächsten Jahren aufgefangen werden könnten.