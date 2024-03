Welche Faktoren dominieren das Angebot und die Nachfrage?

Hinsichtlich der Nachfrage nach Eigenheimen ist die Zahl der Suchabonnemente in den letzten beiden Jahren um rund 50 Prozent eingebrochen. In den letzten Monaten wurde allerdings im Zuge sinkender Zinserwartungen die Talsohle bei den Suchabonnementen durchschritten. Die Gründe für das geringere Interesse liegen in den höheren Finanzierungskosten, die Kaufen im Vergleich zu Mieten wieder teurer gemacht haben. Auch die Nachfrage nach Neuinvestitionen in Buy-to-let (kaufen, um zu vermieten) hat deutlich nachgelassen. Demgegenüber hat auch das Angebot an Eigenheimen nach mehreren Jahren mit sinkendem Trend wieder leicht zugenommen, wobei sich der Anstieg jüngst wieder deutlich abgeflacht hat. Aktuell steht allerdings die Knappheit bei Mietwohnungen im Mittelpunkt der Diskussion. Hierzu sind noch kaum Signale einer Entspannung auszumachen.