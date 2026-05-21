Der Anstieg der ⁠Einkaufspreise beschleunigte sich im Mai den siebten Monat in ​Folge und erreichte ein ⁠Dreieinhalbjahreshoch. Beschleunigt hat sich der Kostenauftrieb sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch bei den Serviceanbietern ‌sowie in Deutschland, Frankreich und den übrigen Euro-Ländern. Das signalisiere eine Inflationsrate von fast vier Prozent - «in Verbindung mit den zunehmenden Anzeichen für ein Abgleiten ‌der Region in eine wirtschaftliche Rezession - ein immer grösseres Dilemma für die ​Geldpolitik darstellt», sagte Williamson.