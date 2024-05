Die Erlöse verharrten im April auf dem Stand des Vormonats, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,6 Prozent im März. «Die Wirtschaft ist wieder auf dem Weg zu einer niedrigeren Inflation, aber der Verbraucher spürt die Krise.», sagte Chefökonom Brian Jacobsen vom US-Vermögensverwalter Annex Wealth Management.