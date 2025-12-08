Die Aktie sprang am Montag um mehr als 20 Prozent an und erreichte den höchsten Stand seit April. Das Papier hat im laufenden Jahr mehr als 60 Prozent zugelegt und kostet derzeit rund 7,35 Euro. Von ihrem Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 ist die Aktie jedoch noch weit entfernt.