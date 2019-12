Diesen will er am Montag an der Generalversammlung als Alternative zur geplanten, wenig chancenreichen Kapitalerhörung von 325 Millionen Franken einbringen, wie die "SonntagsZeitung" berichtet. Demnach soll es eine Kapitalerhöhung von lediglich 200 Millionen Franken geben.

Amag-Besitzer und Teilhaber Martin Haefner wäre dann nur noch ein kleiner Minderheitsaktionär. Dieses will Haefner jedoch mit allen Mitteln verhindern. Er bot darum Vekselberg an, ihn auszukaufen. Das Problem bei diesem Vorschlag sind allerdings die amerikanischen Sanktionen gegen Vekselberg, die so einen Deal eventuell verbieten.

Nun suchen beide Parteien nach Lösungen. Grossaktionär Haefner sagte in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag", er sei nicht nur bereit, jetzt Kapital einzuschiessen, sondern auch in ein paar Jahren, etwa um eine Übernahme oder eine Kooperation zu ermöglichen. Denn in der Stahlbranche brauche es eine Konsolidierung.

Ein S+B-Sprecher sagte der Zeitung, das Unternehmen mit weltweit 10'000 Mitarbeitenden verfüge aus heutiger Sicht bis in den Januar über genügend Liquidität. Die Löhne für den Dezember seien gesichert. In der Schweiz stehen in Emmenbrücke und Luzern 800 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Zuletzt hat die Übernahmekommission (UEK) den aufgegleisten Kapitalmassnahmen hohe Hürden in den Weg gelegt. Sie fordert S+B-Grossaktionäre beim Überschreiten der Ein-Drittel-Marke dazu auf, allen übrigen Aktionären ein Pflichtangebot zu unterbreiten. Dagegen wehrt sich Haefner und das Unternehmen hat gegen den Entscheid Rekurs eingelegt.

Unterstützung gibt es auch vom Branchenverband Swissmem, der den UEK-Entscheid kritisiert. Zudem setzen sich sieben National- und Ständeräte sowie die Luzerner Regierung für die Rettung von S+B ein, denn in Emmenbrücke und Luzern stehen 800 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

(SDA/AWP)