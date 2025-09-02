Bei Katastrophenanleihen stellen Anleger ihr Geld für die Deckung von Risiken aus Naturkatastrophen bereit. In der Regel bekommen sie dafür einen Basiszins und zudem eine Risikoprämie. Nur wenn sich eine Naturkatastrophe der vorher festgelegten Art ereignet und vorab definierte Schadenhöhen überschritten werden, wird das angelegte Geld zur Deckung der Schäden verwendet - und die Anleger verlieren ihren Einsatz.