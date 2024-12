Minderheitssprecher Baptiste Hurni (SP/NE) warf die Frage auf, was an Einheitskassen denn so angsterregend sei. Die Wirtschaftsfreiheit sei damit nicht gefährdet. Flavia Wasserfallen (SP/BE) stellte fest, der Wind habe in Richtung Einheitskasse gedreht. Durch die Kassenwechsel jedes Jahr entstünden enorm hohe Kosten.