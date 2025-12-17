Eine Volksabstimmung dürfte die Debatten ums Sparen im nächsten Jahr beenden, denn Rot-Grün - im Parlament oft in der Minderheit - droht bereits mit dem Referendum. Ob mit oder ohne Sparpaket bleibt offen, wie die geplante Erhöhung des Armeebudgets auf ein Prozent der Wirtschaftsleistung bis 2032 realisiert werden kann, ohne die Schuldenbremse zu verletzen.