Die Mehrheit findet, dass nach übereinstimmenden Entscheiden der zuständigen Parlamentskommissionen zuerst eine Vorlage dazu ausgearbeitet werden soll. Am Donnerstag wurde in der kleinen Kammer vorerst nur die Diskussion zur Frage abgeschlossen, welche Parlamentskommissionen in dieser Frage federführend sein sollen. Im Zentrum standen Verfahrensfragen. Eine materielle Diskussion zum doppelten Mehr für die EU-Verträge fand nicht statt.