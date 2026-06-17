Die kleine Kammer hat am Mittwoch eine Motion von Benedikt Würth (Mitte/SG) mit 27 zu 12 Stimmen bei 5 Enthaltungen gutgeheissen. Diese fordert den Bundesrat auf, den vom Parlament überwiesenen Auftrag für ein Asyl-Beschleunigungspaket prioritär und dringlich umzusetzen. Die angedachte Asylstrategie sei gleichzeitig zurückzustellen.