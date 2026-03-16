Drei Mitglieder der Ständeratskommission und ein ​Nationalrat hatten im Dezember ⁠einen Kompromiss ins Spiel gebracht. Dieser könnte es der UBS ‌erlauben, ihre ausländischen Töchter teilweise mit sogenannten AT1-Anleihen abzusichern, statt auf das teurere harte Kernkapital (CET1) zurückgreifen zu müssen. Die ‌UBS hatte damals erklärt, der Vorschlag gehe «in eine ​konstruktivere Richtung» als der Ansatz der Regierung.