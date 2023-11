So will sie die Fortsetzung der Planung für die Entflechtung in Pratteln BL im Ausbauschritt 2025 mit zusätzlichen 25 Millionen Franken alimentieren. Im Ausbauschritt 2035 will die Verkehrskommission den Ausbau des Bahnhofs Ebikon LU explizit vorsehen, was den Kredit um 100 Millionen Franken erhöht. Zudem beantragt sie ihrem Rat die Realisierung des Morgartenrings in Basel mit einer Krediterhöhung um 15 Millionen Franken aus.