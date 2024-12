Am Montag stieg die Aktie zunächst aber nicht weiter an. Sie war bereits am Freitag von 127,80 auf 133,55 Franken gestiegen und hat damit den Zuwachs seit Anfang Jahr ausgebaut. Er beläuft sich mittlerweile auf über 41 Prozent. Unter den Titeln des Swiss Market Index schnitt einzig Lonza besser ab als Swiss Re. Die guten Ertragsaussichten und die Dividende liessen nun eine weitere Outperformance erwarten, so der Berenberg-Analyst in seiner am Montagmorgen veröffentlichten Studie.