Nick Evans, dessen Fonds 99 Prozent seiner Konkurrenten über ein Jahr und 97 Prozent über fünf Jahre schlug, hat nahezu alle Positionen in Anwendungssoftware verkauft - darunter SAP, ServiceNow, Adobe und HubSpot. «Wir werden nicht zu diesen Unternehmen zurückkehren», sagte er im Interview. Nur eine kleine Microsoft- Position und einige Call-Optionen hält er noch. Ein ETF auf US- Software-Aktien ist dieses Jahr bereits um 22 Prozent gefallen, während Halbleiteraktien durch KI-getriebene Nachfrage steigen.