Der Mitbegründer der US-Investmentgesellschaft Pimco, Bill Gross, sagte am Dienstag gegenüber Bloomberg Television, was seine laufenden Wetten an der Börse sind. Er verwaltet aktuell seinen eigenen Wohltätigkeitsfonds.

So wettet er beispielsweise gegen US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit. Deren Rendite beläuft sich am Mittwoch vor der Sitzung der US-Notenbank Fed auf 1,67 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit Dezember 2019. Steigt die Rendite einer Anleihe, fällt deren Kurs.

Gross glaubt zudem, dass die Rohstoffpreise weiter ansteigen, der Dollar schwächer wird und das US-Corona-Hilfspaket die Inflation ansteigen lässt. Gross sagte gegenüber Bloomberg: "Die Inflation ist momentan unter 2 Prozent, wird aber in den nächsten Monaten nicht dortbleiben. Ich sehe eine Inflation von drei bis vier Prozent vor uns."

Bill Gross ist jedoch nicht überzeugt davon, ob die US-Zentralbank Fed unter Powell die Inflation auf einem solchen Niveau solange ignorieren kann, bis die Arbeitslosigkeit wieder auf das Vorkrisenniveau reduziert ist. Seit den 1960er Jahren hat die Fed die Inflation nicht mehr freiwillig heisslaufen lassen. Früher oder später wird die erste Leitzinserhöhung folgen.

GameStop-Wette und Energiemarkt

Anleihen sind ein bekanntes Gebiet für den 76-jährigen, der den weltgrössten Anleihefonds bei Pimco geleitet hat. Doch Bill Gross kennt sich ebenso damit aus, Geld mit Optionen zu machen. Im Januar hat er im GameStop-Wahnsinn Wetten gegen die Reddit-Trader platziert.

Er hatte mit Optionen auf fallende Aktienkurse bei der US-Einzelhandelskette gesetzt. Dies resultierte in einem vorübergehenden Verlust von zehn Millionen Dollar, da die GameStop-Aktien auf beinahe 400 Dollar anstiegen. Er behielt die Nerven und konnte nach der Korrektur schlussendlich einen Gewinn von zehn Millionen Dollar verbuchen.

Aktuell wiederholt er dasselbe bei GameStop nochmals. "Die Volatilität ist super hoch", sagte er. "Ich denke, es ist eine perfekte Möglichkeit für Investoren, die Optionen verkaufen." Die Kursentwicklung gibt ihm vorerst recht. Die GameStop-Aktien haben in den letzten fünf Handelstagen mehr als 20 Prozent von ihrem Wert verloren.

Ein anderes Gebiet, für das sich Gross interessiert, ist der Energiesektor. Er hatte noch 2020 in Erdgas-Pipelines investiert und war in seiner Wette bestätigt, als Warren Buffet einen ähnlichen Anlageentscheid traf. Gross wird in Zukunft sogar seinen Hauptfokus auf den Energiemarkt setzen, gab er gegenüber Bloomberg bekannt.

(Bloomberg/cash)