Ungeachtet der Kritik haben Kryptowährungen gegenwärtig ein starkes Momentum. Der Platzhirsch Bitcoin hat seit Anfang des Jahres knapp 70 Prozent hinzugelegt. Und gerade die Bankenkrise spielt wohl dem Argument in die Hände, dass man in digitalen Vermögenswerten eine Sicherheit findet, welche das traditionelle Finanzsystem nicht bieten könne. Andere Beobachter setzen die Erholung mit dem absehbaren Ende des Leitzinserhöhungszyklus grosser Notenbanken in Verbindung - vermutlich werden bereits sinkende Zinsen eingepreist. In einem solchen Umfeld rücke die härtere Gangart der Regulierungsbehörden gegenüber der Kryptobranche in den Hintergrund.