Was bei Goldman unter Programmhandel läuft, ist anderswo in der Branche besser bekannt als Index-Rebalancing. Dabei geht es um Arbitragegewinne mit Wetten darauf, welche Aktien aufgrund von Fusionen, Wachstum oder Schrumpfen in die wichtigen Börsenbarometer aufgenommen oder aus ihnen entfernt werden. Dieses Geschäft blühte in den Jahren 2020 und 2021, kühlte sich zuletzt aber wieder ab.