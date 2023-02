Der Aktienmarkt, gemessen am breiteren US-Index S&P 500, hat im Lauf des Januars rund 9 Prozent an Kurswert gewonnen und damit einen aufsehenerregenden Jahresstart erlebt. Anfang Februar riss der Aufwärtstrieb ab. Immer häufiger wurde von einer FOMO-Rally gesprochen, von "Fear of Missing Out", also einer Angst der Investoren, Kursgewinne zu verpassen.