Trotz verstärkter Investitionen habe Starbucks den Kundenschwund nicht stoppen können, sagte Finanzchefin Rachel Ruggeri am Dienstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen. Die Entwicklung den Umsatz und das Ergebnis belastet. «Wir entwickeln einen Plan, um unser Geschäft auf Vordermann zu bringen, aber das wird Zeit brauchen.» Für das laufende Quartal erwartet Starbucks einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um etwa sechs Prozent. Die In-App-Anreize hätten nicht dazu beigetragen, Kunden in die Filialen zu locken, hiess es. Der Umsatz in China werde voraussichtlich um 14 Prozent absacken.