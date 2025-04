Ganz so krass hat sich Adrian Steiner (49) seine Reise in die USA wohl nicht vorgestellt. Gerade als der Thermoplan-Chef im Flugzeug nach Dallas in Texas sitzt, um sich mit anderen wichtigen Zulieferern von Starbucks zu treffen, saust der Zollhammer nieder, 31 Prozent Strafzoll auf Produkte aus der Schweiz. «Meine Kollegen haben mit grossem Unverständnis reagiert», erzählt Steiner. «Alle waren sich einig, dass die Strafzölle für die Schweiz total ungerechtfertigt sind.»