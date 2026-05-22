Konzernchef Brian Niccol hatte sich von der KI-Anwendung eine Vermeidung fortwährender Produktengpässe erhofft, die ‌zu Umsatzeinbussen führen. Die App sollte helfen, Vorräte in den Filialen schneller zu dokumentieren. Stattdessen hatte sie jedoch ​häufig Artikel und deren Anzahl ​falsch erfasst, wie Reuters bereits ​im Februar berichtet hatte. So seien ähnliche Milchsorten verwechselt oder ‌Sirupflaschen im Regal gar nicht erkannt worden.