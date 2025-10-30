(Wiederholung vom Vorabend)
New York/Bangalore, 29. Okt (Reuters) - S tarbucks hat erstmals seit sieben Quartalen wieder ein weltweites Umsatzwachstum erzielt. Dieses habe um ein Prozent zugelegt, wie die Kaffeehauskette am Mittwoch mitteilte. Im wichtigen US-Heimatmarkt stagnierte das Geschäft jedoch, auch der Gewinn je Aktie von 52 Cent verfehlte die Analystenschätzungen von 56 Cent. Die Aktie legte nachbörslich um rund drei Prozent zu.
Wachstumstreiber war das internationale Geschäft, insbesondere China. Im zweitgrössten Markt des Konzerns stiegen die flächenbereinigten Umsätze um zwei Prozent. Der seit August 2024 amtierende Konzernchef Brian Niccol hat dem Unternehmen einen Sanierungsplan namens «Back to Starbucks» auferlegt. Dieser drückte die bereinigte Marge im vierten Quartal um fünf Prozentpunkte.
Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der Starbucks vor dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seinem China-Geschäft steht. Hintergrund ist der schwindende Marktanteil in der Volksrepublik angesichts der starken Konkurrenz durch lokale Anbieter. Dieser fiel laut im September veröffentlichten Daten von Euromonitor International von 34 Prozent im Jahr 2019 auf 14 Prozent im vergangenen Jahr. Als Interessenten gelten demnach Finanzinvestoren wie Carlyle und EQT sowie die regionalen Investoren HongShan Capital und Boyu Capital. (Bericht von Juveria Tabassum und Waylon Cunningham Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)