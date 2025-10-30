Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der Starbucks vor dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seinem China-Geschäft steht. Hintergrund ist der schwindende Marktanteil in der Volksrepublik angesichts der starken Konkurrenz durch lokale Anbieter. Dieser fiel laut im September veröffentlichten Daten von Euromonitor International von 34 Prozent im Jahr 2019 auf 14 Prozent im vergangenen Jahr. Als Interessenten gelten demnach Finanzinvestoren wie Carlyle und EQT sowie die regionalen Investoren HongShan Capital und Boyu Capital. (Bericht von Juveria Tabassum und Waylon Cunningham Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)