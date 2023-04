Es würden zwar noch einige Institute in Schwierigkeiten geraten, aber die Probleme der Branche seien nicht vergleichbar mit denen bei der globalen Finanzkrise 2008, sagte die Investorenlegende am Mittwoch bei CNBC. Die Menschen "müssen nicht in Panik geraten", was den Bankensektor betreffe und "sollten sich keine Sorgen um ihre Einlagen bei einer amerikanischen Bank machen", betonte der 92-jährige Buffett. Diese Botschaft sei zuletzt durcheinandergeraten. "Es wirkt sich wirklich, wirklich auf das System aus, wenn die Menschen das Vertrauen in die Banken verlieren."